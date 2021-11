1 Gewerbegebiet Neckarwiesen: Auch in Esslingen kämpfen viele Firmen mit den Folgen der Corona-Pandemie sowie der Ressourcenknappheit. Foto: /ulgrin

Die Auftragsbücher der Esslinger Firmen sind voll. Aber Ressourcenknappheit und die vierte Corona-Welle bremsen den wirtschaftlichen Aufschwung.















Esslingen - Eigentlich könnte es gut aussehen. Wie anderswo hat sich auch die Wirtschaft in Esslingen in den vergangenen Monaten auf den Weg aus dem Corona-Tal heraus begeben. Die Auftragsbücher sind voll und die Nachfrage ist in den vergangenen Monaten stetig gestiegen. Trotzdem bleiben die Zeiten schwierig. Denn Rohstoff- und Ressourcenknappheit sowie ein drohender Lockdown angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens in der vierten Coronawelle sind große Herausforderungen.