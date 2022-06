DJane Alegra Cole feiert mit Stadtpromis Coole Beats aus Stuttgart wie in einem Club am Meer

Mit frischen Beats wird ein Ohrwurm der Neunziger partytauglich für den Dancefloor von heute: DJane Alegra Cole und Produzent Sean Finn feiern mit Stuttgarter Stadtpromis eine Release-Party – so cool wie in einem Club am Meer. Und ein Ringer sagt Ade.