Wie geht es Schülern aus dem Kreis Esslingen in der Pandemie?

1 Lernen mit Maske: Hinter den Schülern liegt eine anstrengende Zeit. Foto: dpa

Die Pandemie wirkt sich nicht nur auf den Unterricht, sondern auch auf das soziale Miteinander von Lehrkräften und Schülern aus. Zwei Schulpsychologinnen vom Staatlichen Schulamt in Nürtingen geben im Interview Einblick, wie es Kindern, Eltern und Lehrern geht und wie sie die Ferien nutzen können.

Kreis Esslingen - Lüftungspausen, einzelne Schüler oder ganze Klassen in Quarantäne und Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören und nur online unterrichten: Es gab zwar Präsenzunterricht , aber Corona war an den Schulen allgegenwärtig. Wie es nach den Ferien weitergeht? Ungewiss. Mit den Schulpsychologinnen Cecilia Gajardo und Christine Krettek vom Staatlichen Schulamt in Nürtingen haben wir über die Situation von Schülern, Lehrern und Familien gesprochen.