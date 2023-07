1 Wie stark ist Wernau von Fluglärm betroffen? (Archivbild) Foto: /Ines Rudel

Wie stark ist Wernau (Kreis Esslingen) vom Fluglärm des Stuttgarter Flughafens betroffen? Bürger empfinden den Krach an Sonntagen als besonders störend.















In Wernau wurde der Fluglärm gemessen und vom Lärmbeauftragten des Flughafens Stuttgart als eher gering eingestuft. Das sehen nicht alle Bürger so: Elke Seeber-Michelberger las dem Gemeinderat in der Bürgerfragestunde das Protokoll der Überflüge an einem Sonntagmorgen vor.