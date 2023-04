1 Kaffee ja, Laptop nein: Stuttgarts Cafés wollen keine Co-Working-Spaces sein. Foto: Petra Xayaphoum

Im Stuttgarter Coffeeshop Silberknie klappen sich vorerst keine Rechner mehr auf, zumindest nicht länger als eine Stunde und am Wochenende gar nicht. Der Kaffee-Spot in der Moserstraße hat ein Laptop-Verbot eingeführt: Innerhalb des ganzen Ladens dürfen Laptops nur kurz genutzt werden, an einem ausgewiesenen Laptop-Tischchen darf zwischen 9 und 11 sowie 14 und 16 Uhr auch länger digital gearbeitet werden – wenn alle drei Sitzplätze dort besetzt sind, hat man aber Pech gehabt. Schilder und Kleber an Tischen und Wänden machen die neuen Regeln klar.