Weihnachtsmarkt für Design in Stuttgart: Unkonventionelle Dinge für die Bescherung

Weihnachtsgeschenke für Individualisten: Design und handgemachte Produkte sind bei der Messe „Holy Shit Shopping“ im Römerkastell in Stuttgart zu entdecken.











Wer schon Geschenke wie „Mehr Zeit miteinander verbringen“ auf Büttenpapier geschrieben und verpackt hat, aber doch noch etwas Materielles dazupacken will und immer noch auf Ideensuche ist, könnte sich am kommenden Wochenende im Stuttgarter Römerkastell einfinden. In der Phoenixhalle findet am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, der Design-Markt „Holy Shit Shopping“ statt. Seit dem Jahr 2004 machen die Indoor-Designmärkte in mehreren Städten Station, nach coronabedingter Pause auch wieder in Stuttgart. Geöffnet ist der Designmarkt an den beiden Tagen jeweils von 12 bis 19 Uhr.

„Bewusster und nachhaltiger Konsum sowie soziale Verantwortung werden immer wichtiger. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, mit den Menschen hinter den Produkten und ihren guten Ideen in den Austausch zu treten, voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu unterstützen”, sagt Harriet Udroiu, die Veranstalterin des „Holy Shit Shopping“.

Pizzalikör und gehäkelte Kakteen

Kleine Manufakturen sind an den beiden Tagen am Start mit Kulinarischem wie Pizzalikör, Kornbrand aus Emmer-Getreide und handgerösteten Gewürzen. Designgegenstände werden angeboten, die aus ökologischem Material gefertigt sind, sowie lange Haltbares – von gehäkelten Kakteen über Karten aus Graspapier bis zu fair produzierter Sportbekleidung und Onesize-Unisex-Klamotten oder auch Eierbecher und Armreifen aus recycelten Skateboards.

Weitere Informationen unter www.holyshitshopping.de

Info

Designmarkt

Die Öffnungszeiten für „Holy Shit Shopping“ im Römerkastell in der Naststraße 43–45 sind am 16. 12. und 17. 12. jeweils von 12 bis 19 Uhr. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt an der Haltestelle Mühlsteg (U 14) aus.