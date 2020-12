Weihnachtliches Singen? Nein, das mochten die Stadtoberen von Esslingen gar nicht. Ja, Bürgermeister und Rat untersagten den Gesang sogar per Erlass. Überhaupt waren die Weihnachtsfeiertage auch in früheren Zeiten streng reglementiert. Stadtarchivar Joachim Halbekann hat für die Eßlinger Zeitung in den Annalen geblättert.