1 Saxofonist Wayne Escoffery überzeugte im Jazzkeller mit seinem Quartett. Foto: /Rainer Kellmayer

Modernen Jazz spielten der Saxofonist Wayne Escoffery und sein Quartett im Gewölbe des Jazzkellers in Esslingen. Ihr Rausch der Töne begeisterte das Publikum.















Auf alte Bekannte traf man im Jazzkeller Esslingen. Ugonna Okegwo (Bass) hat, ebenso wie der Schlagzeuger Mark Whitfield jr., schon früher im urigen Keller in der Webergasse 22 musiziert. Und den Pianisten David Kikoski konnte man erst vor wenigen Monaten in Esslingen hören. Für den Vierten im Bunde, den Bandleader Wayne Escoffery, war es nun beim Konzert am Donnerstag eine Premiere. Der aus New York kommende Saxofonist gab mit seinem fulminanten Spiel eine derart überzeugende Visitenkarte ab, dass man sich ein baldiges Wiederhören wünscht.