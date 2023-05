1 Die Beschäftigten der SVE nehmen nicht an dem Streik teil – die Linie 108 zum Beispiel sollte also uneingeschränkt fahren. Foto: Ines Rudel /Ines Rudel

Die privaten Busunternehmen im Kreis Esslingen können teils noch nicht einschätzen, ob es wegen des Verdi-Streiks am Dienstag zu Einschränkungen kommt. Betroffen ist voraussichtlich nur eine geringe Zahl an Linien.















Der Warnstreik der Beschäftigten der privaten Omnibusunternehmen, zu dem Verdi an diesem Dienstag landesweit aufgerufen hat, kann sich auch im Kreis Esslingen auf den ÖPNV auswirken. So rechnet Frank Fischle, Geschäftsführer des Unternehmens Fischle, damit, dass „der ein oder andere Mitarbeiter an den Streiks teilnimmt.“ Die Firma betreibt die Verbindungen am Knotenpunkt Plochingen, also die Linien 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149 und 262. Ob es auf diesen Routen zu Einschränkungen kommen wird, kann Fischle noch nicht abschätzen. Er sagt: „Soweit möglich, werden wir den Verkehr aufrechterhalten.“

Kommunale Anbieter wie die Städtischen Verkehrsbetriebe Esslingen (SVE) sind von den Streiks nicht betroffen. Privat betrieben werden im Stadtgebiet die Linien 106, 107, 114, 119, 120, 121, 122, 130 und 131. Auf diesen Strecken fahren Busse der Kerner Firma Schlienz. Auf Anfrage erklärt ein Sprecher, dass die Mitarbeiter von Schlienz nicht an den Streiks teilnehmen werden. Die befragten Betriebe empfehlen ihren Fahrgästen, sich am Dienstag frühzeitig im Netz oder via VVS-App zu informieren.