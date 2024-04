Warnstreik in Esslingen: Busverkehr wegen Warnstreik eingeschränkt

1 Auch Buslinien des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen werden am Donnerstag und Freitag bestreikt. Foto: /Robin Rudel

Am Donnerstag und Freitag ist auch der öffentliche Nahverkehr in Esslingen vom Streik betroffen. Unter anderem verkehren Schulbusverbindungen an den beiden Streiktagen nicht wie üblich.











Link kopiert

Der Warnstreik der Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe betrifft auch den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt Esslingen. Von Donnerstag, 18. April, um 4 Uhr morgens bis zum Betriebsende am Freitag, 19. April, werden auch Busse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) bestreikt. Allerdings sind laut SVE nicht alle Linien vom Streik betroffen. So verkehrten die Linien 106, 114, 119, 120, 122, 130, 131 und 140 sowie der X20 und die S-Bahn an den beiden Streiktagen wie üblich. Mit Betriebsbeginn am Samstagmorgen verkehrten sämtliche Busse auf den SVE-Linien wieder nach Plan, teilt der Städtische Verkehrsbetrieb mit. Daher würden die Nachtbusse N12 und N13 in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder wie gewohnt fahren.

Fahrräder dürfen kostenlos im Fahrradparkhaus abgestellt werden

Anders als bei vergangenen Warnstreiks verweigere die Gewerkschaft dieses Mal erneut temporäre Schulbusverbindungen, teilt der SVE mit. Daher sollten sich alle Eltern von Schulkindern sowie Schülerinnen und Schülern, die an diesen beiden Tagen ihre Abiturprüfungen schreiben, frühzeitig um Ersatz bemühen oder auf Busse des Regionalverkehrs ausweichen. Wer aufgrund des Streiks mit dem Fahrrad in die Innenstadt fahre, könne sein Rad kostenlos im Fahrradparkhaus abstellen. Dank einer digitalen Zutrittsregelung gelange man rund um die Uhr in das Fahrradparkhaus, teilt die Stadt mit. Dazu werde allerdings ein Zutrittscode benötigt, den man automatisch erhalte, wenn man sich auf der Plattform www.bikeandridebox.de registriere und dort einen Stellplatz buche. Auch Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) werden am Donnerstag und Freitag bestreikt.