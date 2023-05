Warnstreik der Bahn in Baden-Württemberg

1 Die Prüfungen sollen stattfinden (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Am Montag und Dienstag kommt es wieder zu einem großen Warnstreik bei der Bahn. Im Südwesten sollen die anberaumten Abschlussprüfungen indes wie geplant stattfinden.















Die Abschlussprüfungen an den Haupt-, Real- und Werkrealschulen ab Montag in Baden-Württemberg werden wegen des geplanten Warnstreiks der Bahn nicht verschoben. Auch bei einem Warnstreik des öffentlichen Nahverkehrs gilt die Schulpflicht, wie das Kultusministerium Baden-Württemberg am Freitag mitteilte.

Trotzdem gebe es für das Zu-Spät-Kommen zu den Prüfungen eine Toleranzgrenze von etwa 30 Minuten. Wird diese Grenze nicht überschritten, darf die Prüfung laut Ministerium noch mitgeschrieben werden.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte die Beschäftigten am Donnerstag zum dritten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde aufgerufen. Der Ausstand soll von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Dienstagabend, 24 Uhr, dauern. Die Bahn entschied, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch bei DB Regio wird demnach kaum ein Zug fahren.