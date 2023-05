1 Schuhe schnüren und los! Foto: Imago/Horst Rudel

Bei einer Wanderung kann man wunderbar entspannen und gleichzeitig etwas für die Fitness tun. Jetzt im Frühjahr ist die schönste Zeit dafür. Wir haben die besten Tipps für Tagesausflüge rund um Stuttgart zusammengestellt.















Für die einen ist das Bier oder Schorle danach das Schönste am Wandern. Die anderen schätzen die Bewegung an der frischen Luft und die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie. Um durch abwechslungsreiche Landschaftskulissen zu gehen und dabei schöne Ausblicke zu genießen muss man gar nicht unbedingt in die Ferne schweifen – auch in der Nähe gibt es jede Menge tolle Wege für jeden Geschmack. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Von Bissingen über die Ruine Rauber zum Breitenstein

Streckenlänge

etwa 10,3 Kilometer

Auf- und Abstiege

etwa 420 Meter

Dauer

etwa 3 1/2 Stunden

Ausgangspunkt

Bissingen an der Teck, Wanderparkplatz am See, Fürs Navi: Seestraße, GPS-Koordinaten 48.595846, 9.492096.

Hier gibt es alle weiteren Infos >>>

Voralb-Runde zwischen Kaiserbergen und Schwäbischer Alb

Länge

circa 10 Kilometer.

Höhenunterschiede

Auf- und Abstiege jeweils 120 Meter.

Dauer

circa 2,5 Stunden

Ausgangspunkt Parkplatz in der Nähe von Heiningen

Hier gibt es alle weiteren Infos >>>

Rund um den Herrenbachstausee bei Adelberg

Länge

7,5 Kilometer

Auf- und Abstiege

jeweils 180 Meter

Dauer

circa 2 Stunden

Ausgangspunkt

Unterberken

Weitere Infos finden Sie hier >>>

Welzheimer Wald – auf den Spuren der Römer

Länge

circa 13 Kilometer

Höhenunterschiede

Auf- und Abstiege jeweils rund 60 Meter

Dauer

circa 3 3/4 Stunden

Ausgangspunkt

Parkplatz „Freizeitanlage Rötelsee“ am nördlichen Ortsrand von Welzheim

Hier gibt es alle weiteren Infos >>>

Über die Teck bei Bissingen zum Sattelbogen

Streckenlänge

etwa 12,4 Kilometer

Auf- und Abstiege

jeweils 460 Meter

Dauer

circa 4 Stunden

Ausgangspunkt

Wanderparkplatz bei Bissingen

Weitere Infos gibt es hier>>>

Im Murrhardter Wald zu den Hörschbachwasserfällen

Ausgangspunkt

Oberbrüden

Länge

circa 10 Kilometer

Höhenunterschied

Auf- und Abstiege jeweils rund 225 Meter

Dauer

circa 3 Stunden

Die kompletten Infos gibt es hier >>>

Vom Weinort St. Martin zum höchsten Berg im Pfälzerwald

Streckenlänge

circa 8,2 Kilometer

Auf- und Abstiege

jeweils 270 Meter

Ausgangspunkt

„Unterer Parkplatz an den Sandwiesen“ beim Sandwiesenweiher in der Nähe von St. Martin am Rand des Pfälzerwalds

Weitere Infos finden Sie hier >>>