Wahlkampfauftakt in Biergarten

5 Sie wollen für die CDU in Stuttgart beide Direktmandate holen: Jungkandidat Maximilian Mörseburg und der langjährige Abgeordnete Stefan Kaufmann. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Im Biergarten im Mittleren Schlossgarten starten die Stuttgarter Christdemokraten in den Bundestagswahlkampf. Die örtlichen Kandidaten warnen davor, die Grünen oder die FDP zu wählen.

Stuttgart - Ein Wahlkampf kann wetterwendisch sein. In jeder Beziehung. Kaum hat sich Stefan Kaufmann, CDU-Kreisvorsitzender und Bewerber im Bundestagswahlkreis Stuttgart I, am Samstagmittag über das Wetterglück gefreut, da gehen im Biergarten im Schlossgarten doch erste Tropfen auf den Wahlkampfauftakt der CDU nieder. Mit gerafftem Programm bringen Kaufmann (51) und Maximilian Mörseburg (29), Bewerber im Wahlkreis Stuttgart II, die Sache gerade noch geordnet zu Ende. Der Partei und den rund 80 partei-affinen Gästen mit Verzehr-Wertmarken wird ihr kleines politisches Lusterlebnis mit Vorsichtsregeln in Pandemiezeiten nicht ganz verdorben.