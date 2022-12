12 Die VR-Schnorchler können verschiedene Landschaften erkunden, zum Beispiel ein Korallenriff. Foto: Fildorado

Im Erlebnisbad Fildorado in Bonlanden kann man Korallenriffe erkunden und mit Delfinen und Walen schwimmen. Eine spezielle Virtual-Reality-Brille macht das möglich.















Viele Kinder träumen davon, einmal mit Walen und Delfinen durch die Wellen zu gleiten. Doch wenn man dann erwachsen ist, traut man sich oft noch nicht einmal mehr, im offenen Meer zu schnorcheln, geschweige denn zu den großen Meeressäugern ins Wasser zu steigen. Im Fildorado ist aber genau das ganz gefahrlos möglich – in gewisser Weise zumindest. Denn das Bonlandener Erlebnisbad bietet seit Kurzem VR-Brillen an. VR steht für Virtual Reality und meint am Computer programmierte Umgebungen. So taucht der Gast buchstäblich ein in andere Welten.

Wer das ausprobieren möchte, muss mindestens sieben Jahre alt sein, schwimmen können und sollte körperlich fit sein. Die dunklen Schnorchel-Vollgesichtsmasken, die man vom Bademeister ausgehändigt bekommt, wirken auf den ersten Blick etwas abschreckend. Es gibt natürlich kein Visier zum Hindurchschauen. Just an dieser Stelle ist ein modernes Handy sicher und wasserfest verpackt, auf dem dann das VR-Programm abläuft.

Die Vollgesichtsmaske ist am Anfang etwas ungewohnt

Für einen geübten Schnorchler sind diese Vollgesichtsmasken kein Problem. Auch die Kinder seien sie heute gewöhnt, es gebe kaum noch andere, sagt Peter Neumann. Er ist der Bereichsleiter Bad und Sauna im Fildorado. Doch für jemanden, der noch nie geschnorchelt ist, ist die Maske ungewohnt und das Atmen kann am Anfang ein bisschen schwer fallen. Mit ein bisschen Übung geht es aber dann ganz leicht. Die Vollgesichtsmasken kommen ohne Mundstück aus und werden mit dicken Gummibändern zum Festzurren an die Kopfgröße angepasst.

Mit der VR-Brille ziehen die Schwimmer ihre Bahnen durch das Becken. Dabei sei keine Eile geboten, betont Peter Neumann. Beim Schnorcheln gehe es eher darum, sich treiben zu lassen, zu schweben und die Welt um sich herum zu entdecken. Kollidieren mit dem Beckenrand kann man nicht. Sensoren sorgen dafür, dass der Schnorchler rechtzeitig gewarnt wird. Besonders ist auch, dass die Mitschwimmer als Avatare – also virtuelle Personen – erscheinen, also zum Beispiel als Wassermann oder Meerjungfrau. Und die virtuelle Welt ist unendlich. Auch, wer den Kopf nicht unter Wasser hat, sieht kein Schwimmbad, sondern den Horizont, das Meer und gegebenenfalls Schiffe.

Taucher erkunden verschiedene Landschaften

Im Fildorado gab es früher schon einmal ein VR-Brillen-Angebot, allerdings in Kooperation mit einem anderen Hersteller. Damals war der Taucher mit Seil und Bauchgurt am Beckenboden fixiert. Er konnte sich nicht frei im Wasser bewegen, sondern schaute mittels VR-Brille nur eine Art Film in Endlosschleife. Das neue System sei da viel innovativer. Frei durch virtuelle Welten schwimmen, das gebe es in der Region bisher nur im Fildorado, sagt Peter Neumann.

Die VR-Schnorchler können verschiedene Landschaften erkunden. Zur Auswahl stehen das Korallenriff, das Schwimmen mit Walen und eine Art Tiefsee-Unterwasserwelt mit fluoreszierenden Quallen und anderen Lebewesen. Das besondere Erlebnis beinhaltet auch die dazugehörige Geräuschkulisse bis hin zu Walgesängen. Streicheln kann man die Meeressäuger aber nicht. Die virtuelle Welt ist so programmiert, dass die Tiere immer einen gebührenden Abstand halten. „Sonst könnten Kinder Angst bekommen“, sagt Peter Neumann.

So aber seien die Virtual-Reality-Brillen im Fildorado „bei Groß und Klein beliebt“. Bei Kindergeburtstagen seien sie eine besondere Attraktion, sagt Peter Neumann. Billig ist das virtuelle Vergnügen aber nicht. Das Ausleihen einer Brille kostet für 30 Minuten 30 Euro zuzüglich Badeintritt. Geschnorchelt werden kann immer freitags von 12 Uhr bis Badeschluss im Sportbecken des Erlebnisbads. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Preise und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten

Das Erlebnisbad hat montags bis samstags von 9 bis 22.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 9 bis 21 Uhr geöffnet. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag, 24. und 25. Dezember, bleibt das Bad geschlossen. Am 26. Dezember hat es von 9 bis 21 Uhr geöffnet. An Silvester, 21. Dezember, kann man von 9 bis 18 Uhr schwimmen und planschen, an Neujahr, 1. Januar, von 11 bis 21 Uhr.

Preise

Der Eintritt ins Erlebnisbad kostet für einen Erwachsenen wochentags € 11,80 Euro für 2 Stunden. Samstags, sonntags und feiertags zahlt eine Person über 18 Jahren 15,50 Euro für drei Stunden. Für Kinder, Jugendliche und Familien gibt es Ermäßigungen.