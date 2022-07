1 Das hochsommerliche Wetter lockt Groß und Klein in die Freibäder. Foto: dpa/Frank May

Ein Onlineportal listet das Fildorado unter den Top 10 der meistgesuchten Freibäder in Deutschland. Die hohe Onlinenachfrage spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wieder. Mit Blick auf die drohende Gaskrise sucht man derweil im Bad nach Energiesparpotenzialen.















Link kopiert

In den vergangenen Wochen hat der Sommer wirklich alles gegeben. Sonne pur und Temperaturen von 30 Grad und darüber waren keine Ausnahme. Auch diese Woche soll das Wetter sommerlich bleiben, pünktlich zu Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg. Bestes Freibadwetter also, verspricht der Sprung ins Wasser doch wohltuende Abkühlung. „Wir sind aktuell gut besucht“, sagt Falko Kopp, Marketingleiter der Sport- und Badezentrum Fildorado GmbH.

Auch online ist das Bonländer Bad beliebt. Eine Auswertung der Vergleich.org-Redaktion listet das Fildorado als einziges Bad in der Region Stuttgart unter den Top 10 der meistgesuchten Freibäder in Deutschland. Die Redaktion hat dafür Online-Suchanfragen ausgewertet. Im Schnitt 56 830 Suchanfragen pro Monat brachten das Filderstädter Freibad auf Platz 6, der erste Platz mit 103 330 monatlichen Online-Suchanfragen ging an das Westbad Regensburg.

Im Fildorado freut man sich über hohe Besucherzahlen

Die hohe Zahl der Suchanfragen spiegelt sich offenbar auch in den Besucherzahlen wider. Allein in diesem Monat waren laut Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider 46 766 Besucher im Fildorado (Stand 27. Juli). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es lediglich 15 399. „Während sich das Sport- und Badezentrum in 2022 im Vollbetrieb befindet, waren in dem vorgenannten Vergleichszeitraum nur die Bereiche Fitness, Sauna und Freibad in Betrieb“, erklärt Schneider. Der besucherstärkste Tag diesen Sommer sei der 19. Juni 2022 mit insgesamt 4399 Besuchern gewesen, „trotz Schließung des Erlebnisbads an diesem Tag aufgrund von Personalmangel“. Die gute Auslastung sei auf die hohen Besucherzahlen im Freibad zurückzuführen, sagt der Geschäftsführer.

Man sei zufrieden im Fildorado. „Wir hoffen, dass es so weiter geht“, sagt Falko Kopp. Besucherrekorde sieht der Marketingleiter diesen Sommer aber noch keine purzeln. 2019 habe man ein tolles Jahr gehabt, dann habe Corona die Euphorie gedämpft. „Jetzt schauen wir, wie sich die Lage entwickelt.“

Wie andere Schwimmbäder auch habe das Fildorado mit Personalproblemen zu kämpfen. „Der derzeitige Personalmangel resultiert vorwiegend aus krankheits- und coronabedingten Ausfällen“, erklärt Felix Schneider. Bisher habe man das Freibad aber offen halten können, auch eine Verkürzung der Öffnungszeiten sei noch nicht nötig gewesen. Das Erlebnisbad hingegen sei – wie bereits erwähnt – an einem Sonntag geschlossen geblieben, sagt Falko Kopp. Man habe sich entscheiden müssen zwischen Freibad und Erlebnisbad. „Und hätten wir bei diesem Wetter das Freibad geschlossen, wären die Badegäste auf die Barrikaden gegangen“, so Kopp.

Energiesparen ist aktuell Thema im Fildorado

Einen bangen Blick wirft man im Fildorado auch auf die durch den Krieg in der Ukraine drohende Gaskrise. Energiesparen ist jetzt schon Thema. „Wir prüfen seit Wochen, wo wir Energie einsparen können“, sagt Kopp. So habe man die Wassertemperatur um ein Grad gesenkt. Jetzt im Sommer sei die Absenkung kaum bemerkbar. „Wir haben noch keine negativen Rückmeldungen unserer Gäste bekommen.“

Und wie wird der Winter aussehen? Hallenbäder sind wahre Energiefresser, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann brachte bereits Bäderschließungen über den Winter ins Gespräch. Könnten auch die Türen des Erlebnisbads in Bonlanden geschlossen bleiben? „Zu einer möglichen Schließung können wir noch keine Aussage treffen. Wir warten die weitere Entwicklung ab“, sagt Kopp.

Ausgezeichnetes Fildorado

Ranking

Anhand von Online-Suchanfragen hat die Vergleich.org-Redaktion die 10 meistgesuchten Freibäder in Deutschland ausgemacht. Platz 1 mit 103 330 Suchanfragen pro Monat sicherte sich das Westbad in Regensburg, Platz 2 holte das Ungererbad in München mit 84 380 Suchanfragen, Platz 3 das Brentanobad in Frankfurt mit 69 230 monatlichen Suchen. Auf Platz 6 – und als einziges Bad in der Region Stuttgart – ist das Fildorado gelistet mit 56 830 Suchanfragen.

Weitere Auszeichnungen

Das Fildorado wirbt auf seiner Homepage mit einigen Auszeichnungen. So habe die Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg im Rahmen des Landeswettbewerbs „Familien-Ferien“ das Bad als „Familienfreundlichen Gastgeber“ ausgezeichnet. Auch die Saunalandschaft und der Fitness-Club seien schon ausgezeichnet worden, und die Online-Plattform „Travelcircus“ habe das Fildorado unter die Top-20-Thermen in Deutschland gewählt, um nur einige Beispiele zu nennen.