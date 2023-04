Ein Missionar in Indien und Esslingen Ein Freigeist mit strengen Regeln

Eine Portion Abenteuerlust muss in ihm gesteckt haben. Thomas Digel entschloss sich mit 17 Jahren für den Missionsdienst in fernen Ländern. Seine Reisetruhe berichtet von den biografischen Stationen des Mannes, der einige Jahre in Esslingen gelebt hatte.