Kirchturm in Ehningen Neue Zifferblätter per Kran an ihren Platz gehievt

Vier Monate lang fehlten zwei der vier Zifferblätter am Ehninger Kirchturm. Die riesigen Bleche wurden in einer Werkstatt bei Ludwigsburg originalgetreu nachgebaut. Seit Donnerstag hängen die neuen Zifferblätter an ihrem Platz.