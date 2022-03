1 In der Mercedes-Benz-Arena soll es im Gästeblock zu den Attacken der Ordner gekommen sein. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat nach einer langen Durststrecke endlich mal wieder drei Punkte eingefahren. Mit einer starken Leistung hat das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo ein 0:2 noch in einen 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach umgewandelt. Und so könnte eigentlich alles im Lack sein an der Mercedesstraße, wäre da nicht ein mutmaßlicher Angriff von Ordnern im Gästeblock der Mercedes-Benz-Arena, die mit unverhältnismäßiger Härte auf Gladbach-Fans eingeschlagen und –getreten haben sollen.

Ein Video, das im Netz kursiert, zeigt die schlimmen Szenen. Zu sehen sind Gladbach-Fans, die von mehreren Ordnern aus dem Block getrieben werden – dabei prügeln die Sicherheitskräfte scheinbar wahllos brutal auf die Gästefans ein.

Laut dem Twitteraccount der „Fanhilfe „Mönchengladbach“ wurde dabei mindestens ein Gladbach-Fan verletzt. Die Fanhilfe Mönchengladbach schreibt weiter, dass offenbar ein Streit zweier Fans den Einsatz der Ordner ausgelöst habe. Schon da sollen die Einsatzkräfte übertrieben hart eingeschritten sein, bevor die Situation dann völlig aus dem Ruder lief. Die Fanhilfe spricht davon, dass „die Gewalt ohne Anlass und einseitig komplett eskalierte“.

Das sagen die Polizei und der VfB dazu

Von einer Eskalation hat die Stuttgarter Polizei indes nichts mitbekommen. „Nach unserem Kenntnisstand lösten Becherwürfe im Gästeblock den Einsatz der Ordner aus, darüber hinaus ist uns nichts bekannt“, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion.

Der VfB Stuttgart hat bereits am Samstagabend reagiert. So antwortete das VfB-Service-Team der Gladbacher Fanhilfe auf Twitter, dass beide Vereine im Austausch stünden, das Material sammeln und die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten werden.

Diese Vorgehensweise bestätigte VfB-Pressesprecher Tobias Herwerth gegenüber unserer Redaktion: „Bezüglich dieses Videos stehen wir in engem Kontakt mit den Gladbacher Kollegen, Sicherheitsbeauftragten und dem Ordnungsdienst und sammeln nun weitere Informationen“.

Am Sonntagmittag hat dann auch der VfB auf seiner Homepage ein Statement zu den Vorfällen veröffentlicht: „Am Rande des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach hat es am Samstagabend Auseinandersetzungen im Gästeblock zwischen Fans sowie zwischen Fans und Ordnern gegeben, bei denen es Verletzte gab. Der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist. Noch am Samstagabend hat das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen. Beide Vereine stehen im Austausch, sichten das Material und werden die Vorgänge gemeinsam aufarbeiten. Wir bitten um Verständnis, dass wir etwas Zeit brauchen werden, um ein möglichst lückenloses Bild zu erhalten. Sobald die Aufarbeitung abgeschlossen ist, werden wir darüber informieren“.