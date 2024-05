Vor der Kommunalwahl in Aichwald: Der Gemeinderat bekommt ein anderes Gesicht

Vor der Kommunalwahl in Aichwald

Langjährige Mandatsträger treten in Aichwald bei der Wahl am 9. Juni nicht mehr an.











Ob und welche Veränderungen es im Aichwalder Gemeinderat nach der Kommunalwahl geben wird, entscheiden am 9. Juni natürlich die Wählerinnen und Wähler. Doch schon jetzt zeichnen sich bei der Zusammensetzung des neuen Gremiums einige Veränderungen ab, vor allem, weil langjährige Mandatsträger nicht mehr antreten werden. In den vergangenen fünf Jahren waren Räte der CDU, der Freien Wähler, der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP im Gemeinderat vertreten. Bis auf die FDP, die in diesem Jahr bei der Gemeinderatswahl nicht mehr antreten wird, schicken alle bislang schon im Gremium vertretenen Fraktionen wieder ihre Bewerberinnen und Bewerber für die 18 zu vergebenden Sitze ins Rennen.