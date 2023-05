Württembergischer Bischof im Nahen Osten Landesbischof Gohl spricht von „Gefühl der Unsicherheit“ in Israel

Auf seiner Nahost-Reise kritisiert der evangelische Landesbischof Württembergs, Ernst-Wilhelm Gohl, das politische Klima in Israel unter der in Teilen rechtsextremen Regierung. In Jerusalem gedenkt er der Opfer des Holocausts.