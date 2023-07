WHO listet Aspartam als „wahrscheinlich krebserregend“ In welchen Lebensmitteln Aspartam enthalten ist

Die Weltgesundheitsorganisation WHO soll den Zucker-Ersatzstoff Aspartam als „wahrscheinlich krebserregend“ einstufen, so die Nachrichtenagentur Reuters. Der ist in vielen Produkten zu finden.