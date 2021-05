1 „League of Legends“ hat die Entwicklung des weltweiten E-Sports maßgeblich mitgeprägt. Foto: dpa/Paul Zinken

„Counter-Strike: Global Offensive“, „League of Legends“, „Dota 2“: Die E-Sport-Szene wird besonders von Spielen geprägt, die bereits ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Immer wieder schaffen es aber auch aktuellere Spiele wie „Fortnite“ im kompetitiven Gaming-Bereich Fuß zu fassen.

Esslingen - Jeder, der regelmäßig Videospiele spielt, hat ihn wohl schon einmal erlebt: Diesen besonderen Moment des großen Triumphs. Man hat seine Mannschaft gerade nach umkämpften Spielen zur Weltmeisterschaft geführt, den letzten Endgegner besiegt und eine entführte Prinzessin gerettet, vielleicht auch einen Feind entscheidend zurückgedrängt. Jubelszenen flimmern über den Bildschirm, das Spiel ist durchgespielt, epische Musik erklingt, während noch einmal Ausschnitte der eigenen virtuellen Großtaten gezeigt werden, der Mannschaftskapitän den Siegerpokal in die Luft reckt oder der Held dem Sonnenuntergang und besseren Zeiten entgegen reitet. Man ist erfüllt von Stolz. Es ist der Moment, in dem man weiß, dass die vielen Stunden, die man höchst konzentriert allein vor dem PC oder der Konsole verbracht hat, nicht umsonst waren.

Mehr zum Thema: Hier geht es zum großen EZ-E-Sport-Special!

Und dennoch fehlt etwas. Etwas, das Computergegner nicht im gleichen Maße bei einem Zocker hervorrufen können wie echte Mitspieler oder Gegner, nämlich Emotionen. Dabei sind die Computergegner dank hoch spezialisierter künstlicher Intelligenz in manchen Spielen sogar lernfähig oder passen ihren Schwierigkeitsgrad dem Verhalten des Spielers oder dem Spielverlauf an. Oftmals sind sie sogar stärker und herausfordernder als echte Spieler. Und trotzdem ist das Hochgefühl des Sieges gegen einen realen Gegner noch größer, sind die Jubel-, Ärger- oder Frustschreie im Duell mit Fremden oder Freunden lauter und intensiver.

Aus unserem E-Sport-Special: Khaled Naim: Der Großvater des E-Sports

„LoL“ hat die Szene nachhaltig geprägt

Deshalb bieten sehr viele Computer- und Konsolenspiele sogenannte Multiplayer-Modi, also die Möglichkeit, sich entweder am gleichen Gerät oder online auf eigens dafür bereitgestellten Servern mit anderen Gamern zu messen. Einige Multiplayer-Spiele haben sich im Laufe der Jahre auch im kompetitiven Bereich, also in der E-Sport-Szene, zu echten Klassikern entwickelt. Auffällig ist dabei, dass die meisten Spiele, die heute in der E-Sport-Szene erfolgreich sind, bereits ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ein Beispiel dafür ist das Free-to-Play-MOBA-Spiel „League of Legends (LoL)“. Free-to-Play-MOBA? Richtig gelesen! Das Spiel kann seit 2009 kostenlos heruntergeladen und gespielt werden (Free-to-Play) und gehört der Kategorie Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, einem Untergenre der Echtzeit-Strategiespiele, an. Wer sich auch nur ansatzweise für das Thema Gaming interessiert, wird schon einmal von „League of Legends“ gehört haben. Nur zwei Jahre nach der Veröffentlichung gab es bereits die erste „LoL“-WM. Das PC-Spiel hat die weltweite E-Sport-Szene nachhaltig geprägt und hat heute eine aktive Community mit über 100 Millionen Spielern.

Lesen Sie hier: So sieht der Alltag eines E-Sport-Profis aus

Aus dem gleichen Genre wie „League of Legends“ kommt das für E-Sport-Profis finanziell mit Abstand lukrativste Spiel der digitalen Welt. Die Rede ist von „Dota 2“. Die Summen, um die es dabei geht, sind beeindruckend. Bei „The International“, dem prestigeträchtigsten Turnier der „Dota-2“-Szene, geht es von 5. August an in Stockholm um das Rekordpreisgeld von 40 Millionen US-Dollar. In der Gaming- und E-Sport-Szene ebenso beliebt sind Shooter wie „Counter-Strike: Global Offensive“, das Fans seit fast einem Jahrzehnt begeistert, und Spiele wie die „Call-of-Duty“-Reihe oder „Fortnite“.

Esslinger eSports-EM im Juni

Dass auch Sport-Fans unter den kompetitiven Gamern Jahr für Jahr auf ihre Kosten kommen, liegt unter anderem an den Spielen der „FIFA“-Reihe. Die Fußball-Simulation ist seit Jahren einer der bekanntesten E-Sport-Titel. Viele Stars der Szene kommen aus Deutschland.

Die besten „FIFA“-Zocker der Region werden vom 3. bis 6. Juni bei der Esslinger eSports-EM, die die EZ und die Stadtwerke Esslingen gemeinsam veranstalten, gekrönt. Dabei treten 24 Zweier-Teams nach dem Spielplan der realen Fußball-Europameisterschaft im neuesten Serien-Teil „FIFA 21“ auf der Playstation 4 gegeneinander an und spielen um den virtuellen EM-Titel. Auf die Siegerteams warten Preise im Gesamtwert von 2000 Euro.