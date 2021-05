Was E-Sport von Gaming unterscheidet

1 Immer mehr Deutsche greifen zum Gaming-Controller. Foto: pixabay.com/StockSnap

E-Sport und Gaming – die beiden Begriffe prägen die digitale Unterhaltungsbranche und damit ein Milliardengeschäft. Doch was bedeuten sie eigentlich? Und ist E-Sport Gaming? Ist Gaming E-Sport? Der Versuch einer Antwort.

Anzeige

Esslingen - Sie ist in den vergangenen Wochen und Monaten der Corona-Pandemie ein ständig wiederkehrendes Gesprächsthema gewesen: die Diskussion um wirtschaftliche Gewinner und Verlierer der Krise. Während auf der einen Seite ganze Branchen wegen der Corona-Beschränkungen bis heute stillstehen und teilweise massive Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, gibt es andere, denen es trotz der Pandemie gut geht, denen die Situation unter ökonomischen Gesichtspunkten sogar geholfen hat. Denn irgendetwas müssen die Leute ja tun, wenn sie abends notgedrungen zu Hause sitzen müssen – und da sind für immer mehr Menschen Computer- und Videospiele genau das Richtige.

Mehr zum Thema: Hier geht es zum großen E-Sport-Special!

Bereits im Sommer 2020 ergab eine Umfrage des Digital-Branchenverbandes „Bitkom“ unter 1200 Verbrauchern, dass jeder zweite Befragte seit Beginn der Pandemie im Wochendurchschnitt sieben Stunden mit dem Spielen auf Smartphones, Tablets und Spielekonsolen verbringt. Das war fast doppelt so lange wie vor der Pandemie. Überhaupt hat der deutsche Markt für digitale Spiele 2020 teils deutlich zugelegt. Im Vergleich zum Jahr 2019 stieg der Gesamtumsatz mit Hard- und Software und dazugehörigen Online-Diensten nach Angaben des Branchenverbands „Game“ vom März 2021 um 32 Prozent – ein enormer Wert.

Gamingbranche als Milliardengeschäft

Das noch vor wenigen Jahren weitverbreitete Bild des Gamernerds als blasses Kellerkind mit dickem Kassengestell und Sonnenallergie gehört längst der Vergangenheit an. Im Gegenteil: Der Gaming-Sektor hat sich in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem Massen- und Milliardengeschäft gemausert. Die Erlöse der Branche in Deutschland stiegen 2020 auf gut 8,5 Milliarden Euro, nach knapp 6,5 Milliarden Euro im Jahr 2019.

Lesen Sie hier: Die E-Sport-Branche boomt: Zocken für Millionen

Kurz gesagt: Die Gaming-Branche boomt. Der gleiche Satz fiel an dieser Stelle bereits vor einigen Wochen zum Thema E-Sport. Ist Gaming also ein Synonym für E-Sport? Die Antwort lautet Ja. Und Nein. Denn E-Sport ist immer Gaming, aber Gaming nicht immer E-Sport. Der Begriff Gaming beschreibt das große Ganze. Es ist das hobbymäßige Zocken auf Computer, Konsole, Smartphone oder Tablet ohne konkreten kompetitiven Ansatz. Laut aktuellen Zahlen des Marktforschungsinstituts „GfK“ gibt es in Deutschland 34 Millionen aktive Gamer. Interessant dabei: Ihr Durchschnittsalter liegt bei 37 Jahren.

Ein Gamer ist also so etwas wie der Breitensportler der digitalen Unterhaltungswelt, der E-Sportler dagegen mindestens Halbprofi. Für die E-Sportler, die weltweit bei großen Turnieren um Millionenpreisgelder spielen, ist das Zocken sogar ihr Hauptberuf. Der deutsche Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftler Jörg Müller-Lietzkow definiert E-Sport als das wettbewerbsmäßige Spielen von Computer- oder Videospielen im Einzel- oder Mehrspielermodus unter Einhaltung festgelegter Wettkampfbestimmungen wie dem Regelwerk einer Liga.

Lesetipp aus unserem E-Sport-Special: Khaled Naim: Der Großvater des E-Sports

Zehn Stunden zocken pro Tag

Auch der Aufwand, den E-Sportler betreiben, geht weit über den eines Hobbyspielers hinaus. Die eingangs erwähnten sieben Wochenstunden kommen bei professionellen Spielern häufig an einem Tag zusammen. Niklas Luginsland, der als „FIFA“-Profi für den VfB Stuttgart aktiv war und heute für „Leno Esports“, das Team von Nationaltorhüter Bernd Leno spielt, bestätigt das. „Ich spiele täglich vier bis fünf Stunden „FIFA“. Wenn das Spiel neu erscheint, ist es allerdings deutlich mehr. Dann kommen am Tag bis zu zehn Stunden zusammen“, erklärt der 25-Jährige. Das sei wichtig, um mit den Besten der Szene mithalten zu können.

Ob es auch in Esslingen und der Region echte E-Sport-Profis gibt, zeigt sich vom 3. bis 6. Juni bei der Esslinger eSports-EM, die die EZ und die Stadtwerke Esslingen im Vorfeld der Fußball-EM gemeinsam veranstalten. Dabei treten insgesamt 24 Zweier-Teams in der Fußball-Simulation „FIFA 21“ gegeneinander an. 59 Mannschaften haben sich für das Turnier angemeldet. Noch bis Sonntagabend kann man für seine Favoriten abstimmen.