Von 38 auf 5 im Kreis Esslingen: Warum die Zahl der Volksbanken schrumpft

1 Im Gasthaus Sonne in Nürtingen wurde im Jahr 1863 die Handwerkerbank gegründet. Foto: Volksbank Mittlerer Neckar

Die Genossenschaftsbanken sind in den vergangenen Jahrzehnten durch Fusionen immer größer geworden geworden, auch im Landkreis Esslingen. Woran liegt das? Und wie können sich die kleinen Häuser noch behaupten?











Mit 34 Mitgliedern hat sie begonnen, die Geschichte der Genossenschaftsbanken in Nürtingen. 1863 war bei einer Versammlung im Gasthaus Sonne die Handwerkerbank gegründet worden, wie die Jubiläumschronik der späteren Volksbank Kirchheim-Nürtingen informiert. Nach mehr als 160 Jahren und zahlreichen Fusionen sind beide Finanzhäuser letztlich in der heutigen Volksbank Mittlerer Neckar aufgegangen, die 2022 mehr als 110 000 Mitglieder zählte. Ähnlich ist es zahlreichen weiteren kleinen Instituten ergangen. Gab es 1990 immerhin noch 38 Genossenschaftsbanken im Kreis Esslingen, so sind es nun nur noch fünf. Ist die Zeit der kleinen Regionalbanken vorbei? Haben sie überhaupt noch eine Chance gegen die großen Player?