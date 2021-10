Elternzeit Elterngeld Plus: Wie viel ist es? Wer sollte es beantragen?

Wer während der Elternzeit noch in Teilzeit arbeiten möchte, kann vom Elterngeld Plus profitieren. Wir erklären, was genau der Unterschied zum Basiselterngeld ist, wie hoch der monatliche Geldbetrag ist und wer es beantragen sollte.