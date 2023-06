1 Daniel Rebmann konnte die Göppinger 32:35-Niederlage in Gummersbach nicht verhindern, am Sonntag gegen Kiel bestreitet er nach zwölf Jahren sein letztes Spiel im Frisch-Auf-Dress. Foto: Imago//Beautfiul Sports/Buriakov

Daniel Rebmann beginnt stark, kann die Niederlage von Frisch Auf Göppingen im letzten Auswärtsspiel der Saison beim VfL Gummersbach aber nicht verhindern. Am Sonntag gegen den THW Kiel erwartet der Torwart ein ganz besonders emotionales Spiel.















Es ging um nicht mehr allzu viel im Duell der Altmeister VfL Gummersbach gegen Frisch Auf Göppingen. Doch für einen Spieler war dieses Spiel am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga dann doch etwas ganz Besonderes: Frisch-Auf-Keeper Daniel Rebmann wechselt im Sommer nach zwölf Jahren in Göppingen zum VfL. Der 29-Jährige konnte die 32:35(15:16)-Niederlage seines Noch-Clubs vor 4132 Zuschauern in der Schwalbe-Arena nicht verhindern. „Das war eine Extra-Motivation für mich, ich wollte mich vor meinem künftigen Publikum gut präsentieren, aber auch noch einmal im Frisch-Auf-Dress glänzen. Leider haben wir das Spiel in den Phasen vor und nach der Halbzeit verloren“, sagte Rebmann.

Er hatte stark begonnen und zur Pause bereits zehn Paraden auf dem Konto, am Ende aber verlor auch der Keeper das Duell mit seinem künftigen Gespann-Partner Tibor Ivanisevic (14 Paraden). Denn Rebmann wurde nach 39 Minuten gegen Marin Sego ausgewechselt, und es kam bei ihm nur noch ein gehaltener Ball in der zweiten Halbzeit hinzu. Beste Werfer für Göppingen waren Jon Lindenchrone (5), Marcel Schiller (5/4), David Schmidt und Kresimir Kozina (je 4).

Frisch Auf hatte mit dem überraschenden 25:19 vom vergangenen Sonntag gegen die Füchse Berlin im Rücken konzentriert begonnen und führte mit 9:5 (15.). Dann kam ein Bruch ins Spiel. Im Angriff gab es fahrlässige Ballverluste, die Abwehr präsentierte sich zu schwach. Der VfL, mit dem überragenden Lukas Blohme (neun Tore), zog auf 24:19 (38.) davon. Frisch Auf ging wieder mit 26:25 (45.) in Führung, gab das Spiel aber wieder aus der Hand.

Am Sonntag kommt Kiel

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/EWS-Arena) empfängt Göppingen den THW Kiel. „Die Kieler bekommen die Meisterschale, ich mache mein letztes Spiel für Frisch Auf – das wird sehr emotional“, prognostizierte Rebmann. Kiel geht mit zwei Punkten und der um 37 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Verfolger SC Magdeburg in den letzten Spieltag. Der SCM spielt bei der HSG Wetzlar.

Frisch Auf wird die Saison auf Platz 14 oder 15 beenden. Dabei kommt es zu einem Fernduell mit dem württembergischen Rivalen TVB Stuttgart (beide 23:43 Punkte), der in der Porsche-Arena die TSV Hannover-Burgdorf empfängt. Göppingen weist gegenüber dem TVB die um 61 Treffer bessere Tordifferenz auf.

Das sagt der Frisch-Auf-Trainer

Markus Baur: „Wir haben heute eine gute kämpferische Leistung gezeigt, auch mit viel Tempo gespielt. Aber wir haben uns wieder mit zu vielen eigenen Fehlern das Leben selbst schwer gemacht. Der erste Knackpunkt war vor der Halbzeit. Den Rückstand nach Pause konnten wir ja noch mal aufholen, aber dann ist uns nicht mehr gelungen, das Spiel endgültig auf unsere Seite zu ziehen.“

Torschützen

VfL Gummersbach Blohme 9, Kodrin 6, Köster 5, Mappes 5/3, Vidarsson 4, Jansen 2, Ivanisevic 1, Kiesler 1, Pregler 1, Zeman 1.

Frisch Auf Göppingen Lindenchrone 5, Schiller 5/4, Kozina 4, Schmidt 4, Blagotinsek 3, Hermann 3, Sarac 3, Malus 2, Goller 1/1, Kneule 1, Neudeck 1.