1 Wegen Problemen am Mittelfuß muss Josha Vagnoman kürzertreten. Foto: Baumann

Schlechte Nachrichten von Josha Vagnoman: Der Außenbahnspieler hat noch immer mit seiner Verletzung von der U21-EM im Juni zu kämpfen.















Als letzter verbliebener Profi des VfB Stuttgart hat Josha Vagnoman seinen Urlaub beendet. Er wird spätestens zum Trainingsstart am Dienstag auf dem Clubgelände zurückerwartet – an ein reguläres Mannschaftstraining ist jedoch erst einmal nicht zu denken. Der Grund: Der 22-Jährige laboriert noch immer an den Folgen einer Verletzung am Mittelfuß, die er sich im letzten Gruppenspiel der U-21-EM gegen England (0:2) Ende Juni zugezogen hatte.

Dort hatte der Außenbahnspieler einen Schlag abbekommen und musste ausgewechselt werden. Bis heute hat sich Vagnoman nicht vollumfänglich davon erholt, weshalb nach seiner Rückkehr entschieden werden soll, wann und in welcher Form er in den Trainingsbetrieb einsteigen kann. Im schlimmsten Fall droht er die komplette Saisonvorbereitung und den Pflichtspielstart im DFB-Pokal am 12. August gegen die TSG Balingen zu verpassen.