11 Laurin Ulrich im Testspiel gegen 1860 München. In unserer Bildergalerie haben wir die Eindrücke vom Vorbereitungsturnier in Heimstetten bei München zusammengestellt. Foto: Baumann

Der Youngster hatte im Testspiel gegen 1860 München eine ungewohnte Rolle, da Borna Sosas Stellvertreter verletzt fehlten. Könnte die Position eine dauerhafte Option für den 18-Jährigen werden? Der Trainer äußert sich.















Die Positionen des Außenverteidigers und des Spielmachers hinter den Spitzen könnten kaum unterschiedlicher sein, was die Anforderungen angeht. Genau dieser Spagat war aber am Wochenende von Laurin Ulrich gefordert: Der Offensivspieler des VfB Stuttgart lief im Testspiel gegen 1860 München (2:0) in ungewohnter Rolle links hinten in der Viererkette auf. Und machte seine Sache dabei ordentlich: Zwar spielte er mal einen Fehlpass oder verschätzte sich, schlug aber auch eine gefährliche Flanke auf Jovan Milosevic und klärte hinten in höchster Not nach einer scharfen Münchner Hereingabe von rechts.