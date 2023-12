VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Bahn frei für den VfB? Warum die Pokalsaison eine ganz besondere ist

9 Das Team des VfB Stuttgart bejubelt den Erfolg gegen Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokal. Wie in der vergangenen Saison. Doch diesmal ist alles ein wenig anders – denn die Erstligisten sind in der Unterzahl.











1997 war’s, als der VfB Stuttgart letztmals den DFB-Pokal gewonnen hat. 2:0 hieß es damals nach einem Doppelpack von Giovane Elber gegen Energie Cottbus, dem damaligen Drittligisten. Allein diese Konstellation ist interessant – und zwar mit Blick auf die aktuelle Saison.

Auch diesmal hat ein Team aus der Dritten Liga noch die Chance, ins Finale einzuziehen – der 1. FC Saarbrücken ist die Überraschungsmannschaft dieser Pokalsaison. Und: Von allen Clubs, die noch im Rennen sind, hat seit 1997 keiner im Finale in Berlin triumphiert. Seitdem holten die Bayern zwölfmal den Pott, Werder Bremen, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 je dreimal, RB Leipzig zweimal, der 1. FC Nürnberg, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt waren je einmal Finalsieger.

Dass all jene Teams nun nicht mehr zum Zug kommen können, liegt auch daran, dass es in dieser Spielzeit nur drei Erstligisten ins Viertelfinale geschafft haben, darunter der VfB durch das hoch verdiente 2:0 über Borussia Dortmund. Das gab es zuletzt in der Saison 2003/2004, als lediglich Borussia Mönchengladbach, der FC Bayern und Werder Bremen unter den besten Acht standen und die Werderaner am Ende Pokalsieger wurden.

Vier Erstligisten scheiterten schon in Runde eins

Allein die Sensationssieger aus Saarbrücken haben zwei Erstligisten aus dem Pokal geworfen – den FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Der VfB Stuttgart hat sich gegen den 1. Union Berlin und Borussia Dortmund durchgesetzt. Zudem gab es zahlreiche weitere Duelle zwischen Teams aus dem Oberhaus, zum Beispiel am Dienstag die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg (1:0 n. V.). Schon in der zweiten Runde standen sich zudem der VfL Wolfsburg und RB Leipzig, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim sowie Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Heidenheim gegenüber. Vier Erstligisten scheiterten schon in der ersten Runde an unterklassigen Kontrahenten.

In dieser Saison ergeben sich im DFB-Pokal also Perspektiven wie lange nicht. Am Sonntag werden die Partien des Viertelfinals ausgelost, welche Teams noch dabei sind, zeigen wir in unserer Bildergalerie.