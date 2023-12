VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund: Der VfB darf vom großen Coup träumen

14 Gewohntes Bild. Die VfB-Profis feiern nach dem 2:0 gegen Dortmund vor ihren Fans. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Pokalpartie zurück. Foto: Baumann

2:0 gegen Borussia Dortmund – und das hochverdient. Der VfB Stuttgart ist im Moment nicht zu stoppen. Mit etwas Glück ist jetzt sogar der große Coup drin, findet Sportredakteur Gregor Preiß.











„Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“, sangen die Fans des VfB Stuttgart. Dabei stimmt das gar nicht. Derzeit bekommen sie Woche für Woche famose Auftritte ihres Herzensvereins zu sehen. Wobei jener vom Mittwochabend viele vorausgegangene noch toppte. Was für ein Spiel, was für ein berauschender Fußballabend. Wie eine lästige Fliege hat der letztjährige Fast-Absteiger den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund abgeschüttelt und nach dem 2:0-Sieg das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht.