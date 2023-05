1. FC Heidenheim steigt auf Das steckt hinter dem Wunder von der Ostalb

Ein Fußball-Märchen wird wahr. Der 1. FC Heidenheim hat in einem dramatischen Saisonfinale den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Was steckt hinter dieser Erfolgsstory? Und: Hat der FCH in der Bundesliga überhaupt eine Chance?