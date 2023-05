13 Enzo Millot und der VfB Stuttgart müssen in die Relegation. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart muss nach einem 1:1-Unentschieden in die Relegation. Die Fans sind nach dem Spiel gefrustet. Am Stadion wird derweil ein Überraschungsgast gesichtet.















Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart durch das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim die Chance auf den direkten Klassenverbleib vergeben. Nun muss das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in die Relegation. Dementsprechend groß ist der Frust bei den Fans des VfB, die nach der Partie direkt in die Analyse gehen.

Besonders die Verpflichtung von Bruno Labbadia wird in den Fankreisen weiterhin als Hauptgrund für die aktuelle Tabellensituation genannt. „Der VfB hat sich unter Hoeneß die Relegation erarbeitet. Das es nur dafür gereicht hat ist das Verdienst von Labbadia“, so eine Meinung auf Twitter.

Doch auch die Leistung gegen die bereits geretteten Hoffenheimer stieß auf Kritik. Zu wenig, fanden einige. Vor allem der letzte Wille habe in den 90. Minuten gegen die Mannschaft von Ex-VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo gefehlt.

Während die Bochumer gegen Leverkusen durch einen deutlichen Sieg die Klasse halten konnten, muss der VfB also weiter zittern.

Der VfB-Blog „Vertikalpass“ meint derweil folgendes:

Bock auf Relegation? Fehlanzeige bei den Fans des Stuttgarter Traditionsvereins von 1893. Und schnell werden auch Erinnerungen an Union Berlin wach.

Den Samstagabend hätten sich die VfB-Fans bestimmt anders vorgestellt. Besonders bitter aus Schwaben-Sicht hat es aber ihn erwischt:

Leider kein Glück gebracht hat Überraschungsgast Sasa Kalajdzic, der das Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf der Tribüne der Mercedes-Benz-Arena verfolgte und dabei kräftig Autogramme verteilte.

Weit mehr als Relegationsniveau hatten am Samstag erneut wieder die Fans in der Cannstatter Kurve. Erst zeigten sie eine bildstarke Choreografie, dann überzeugten sie mit lautstarker Unterstützung.

Und am Ende dann vielleicht doch noch etwas Positives zum Thema Relegation:

Die beiden Spiele in der Relegation finden im Übrigen am Donnerstag, 1. Juni, und am Montag, 5. Juni, statt. Anpfiff ist jeweils um 20.30 Uhr. Der Gegner steht noch nicht fest. Der Hamburger SV und der 1. FC Heidenheim sind die Optionen.