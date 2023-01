Was Bruno Labbadia zur Unterstützung der Fans sagt

1 Bruno Labbadia freut sich über ein volles Stadion gegen den FSV Mainz 05. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Pflichtspiel-Auftakt des VfB Stuttgart im neuen Jahr wird vor vollen Rängen stattfinden – und Trainer Bruno Labbadia verspricht sich eine Menge vom Rückhalt der Anhänger.















Link kopiert

Die Fans stehen unverändert hinter ihrer Mannschaft: Mit 46 000 Zuschauern wird der Heimbereich im Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) komplett ausverkauft sein. Einen freut das ganz besonders: Gleich zweimal kam VfB-Trainer Bruno Labbadia auf der Pressekonferenz am Donnerstag von sich aus auf die Unterstützung des Stuttgarter Anhangs zu sprechen.

„Ich weiß, welche Kraft dieser Club entwickeln kann und was die Zuschauer der Mannschaft geben können“, sagte Labbadia, der den Verein 2010 schon einmal in Abstiegsnot übernommen hatte. Insbesondere in sportlich schwierigen Situationen sei der Rückhalt von den Rängen wichtig. „Das kann echt nochmal einige Prozente ausmachen. Gerade wenn man nicht vor Selbstvertrauen strotzt, können unsere Fans dazu beitragen, dass wir alle das gemeinsame Ziel erreichen“, sagte der Stuttgarter Chefcoach, der die heimische Arena gerne zu einer „Festung“ machen möchte.

Allerdings sei dabei auch die Mannschaft in der Pflicht, durch Einsatzbereitschaft in Vorleistung zu gehen: „Der Funke muss von uns überspringen.“ Vielleicht ja schon am Samstagmittag gegen die Mainzer.