VfB Stuttgart gegen den FC Bayern: Protestmarsch vor dem Südgipfel

1 Die VfB-Fans zogen vor der Partie gegen den FC Bayern protestierend Richtung Stadion. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Wie angekündigt ziehen im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen den FC Bayern zahlreiche Fans des VfB Stuttgart gemeinsam zur MHP-Arena. Sie machen ihrem Unmut Luft.











Zahlreiche Anhänger des VfB Stuttgart haben sich am Samstagnachmittag vor der Bundesliga-Heimpartie gegen den FC Bayern (15.30 Uhr/Liveticker) lautstark gemeinsam auf den Weg zur MHP-Arena gemacht. Die „Cannstatter Kurve“, die organisierte Fanszene des VfB Stuttgart, hatte am Dienstag alle Fans und Mitglieder zu der Demonstration aufgerufen.

Um 13.15 Uhr versammelten sich die VfB-Anhänger am Carré in Bad Cannstatt, etwa gegen 13.45 Uhr bewegte sich der Protestzug dann in Richtung Stadion – wie sonst auch bei der „Karawane Cannstatt“ vor dem ersten Heimspiel der Saison. Die VfB-Anhänger machten anschließend ihrem Unmut vor der Haupttribüne Luft.

Der Protest bezog sich – wie zuletzt beispielsweise schon in Form einer Plakataktion – auf den vereinspolitischen Machtkampf beim VfB Stuttgart und die Rücktrittsforderungen an das gesamte Präsidium.