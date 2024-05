Frühlingsfest, VfB, Vanessa Mai, Disney: Liveblog: Protestzug der VfB-Fans zum Stadion

1 Die VfB-Fans demonstrieren vor der Bayern-Partie gegen die Vereinsführung. Foto: Ann-Kathrin Schröppel

Auf Stuttgart wartet ein Tag der Superlative. Gleich vier große Veranstaltungen ziehen die Besucher an diesem Samstag in Richtung Bad Cannstatt.

Da wäre die Bundesliga-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Auch wenn sich der VfB bereits unter der Woche für die Champions League qualifiziert hat, Brisanz haben Spiele gegen den Rekordmeister immer. Natürlich ist das Duell restlos ausverkauft. Daneben steht das dritte Wochenende des Frühlingsfestes auf dem Wasen an. Am Abend steigt zudem ein Konzert von Vanessa Mai in der Porsche-Arena und in der Schleyerhalle wird das Musical „Disney in Concert“ aufgeführt.

Alles in allem wird also viel los sein im Neckarpark. Wir begleiten den Tag mit einem Newsblog.

Die Besucher der Veranstaltungen werden gebeten, rechtzeitig anzureisen und wenn möglich auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen.