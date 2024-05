VfB Stuttgart gegen Bayern München: Sebastian Hoeneß hält Versprechen – und klettert auf den Zaun

9 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf dem Podest bei den Vorsängern in der Cannstatter Kurve. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat sein Versprechen wahr gemacht und ist zu den Fans auf den Zaun gestiegen nach dem spektakulären 3:1-Sieg gegen die Bayern im Südgipfel. Wir haben die Rede im Wortlaut.











Lange hatte er sich geziert. Doch nun hat Sebastian Hoeneß sein Verprechen an die Fans wahr gemacht. Der Trainer des VfB hatte abgewartet, bis die Qualifikation zur Champions League in trockenen Tüchern war und als Sahnehäubchen auch noch der 3:1(1:1)-Heimsieg gegen den FC Bayern im Südgipfel obendrauf kam. Dann hielt er Wort. „Ich komme erst auf den Zaun, wenn wir etwa erreicht haben“, sagte er einst kurz vor der Winterpause im vergangenen Jahr. Am Samstag war es soweit.

Das sagte Hoeneß den Fans:

„Hört man mich? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich lasse einfach mal mein Herz sprechen. Ich möchte mich, auch im Namen der Mannschaft, von ganzem Herzen bedanken. Was wir diese Saison erleben, ist unbeschreiblich. Ich möchte nicht lange hier oben bleiben. Der wirkliche Applaus gebührt den Jungs da unten. Die sind so überragend!“, rief der Trainer in das Mikro, das ihm zuvor vom heransprintenden Stadionsprecher Holger Laser gereicht worden war.

Der Jubel war entsprechend groß. Benno Nagel, Vorsänger des Commando Cannstatt, richtete an Hoeneß auf dem Zaun die folgenden Worte: „Ein Hoeneß bei uns hier oben, und das gegen die Bayern. Das hätten wir auch nicht gedacht. Danke Sebastian, Danke Mannschaft, dass ihr den Spaß zurückgebracht habt ins Stadion!“

Danach feierten Fans und Mannschaft gemeinsam vor der Cannstatter Kurve. Später lief die Truppe eine Ehrenrunde. Hoeneß war da schon längst in den Katakomben verschwunden. „Es war nicht zwingend geplant. Meine Performance war nicht besonders. Aber ich kam ja eh nicht mehr raus aus der Nummer“, sagte er später bei der Pressekonferenz zu seinem Auftritt.