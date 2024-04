VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim: Jetzt auch rechnerisch – Europa für den VfB fast fix

27 Serhou Guirassy bejubelt seinen Treffer zum 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim mit Enzo Millot und Josha Vagnoman (v.l.). In der Bildergalerie blicken wir auf die Partie zurück. Foto: Baumann/Volker Müller

Der Stuttgarter Vorsprung auf die nicht-europäischen Ränge ist nur noch höchst theoretisch zu verspielen. Aber welcher Platz reicht für welchen Wettbewerb? Wir blicken auf die Konstellation.











Ein Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim hätte sämtliche Restzweifel beseitigt – aber auch so sind sie nur noch theoretischer Natur: Nach dem 3:3 des VfB Stuttgart im württembergischen Landesduell steht das Team von Sebastian Hoeneß ganz dicht davor, höchst offiziell und auch rechnerisch nach elf Jahren Abstinenz auf die internationale Bühne zurückkehren.

Die Konstellation: Sieben Spieltage vor Schluss haben die Stuttgarter 21 Punkte Vorsprung auf den FC Augsburg (Platz 7) und den SC Freiburg (Platz 8). Hinzu kommt jeweils ein deutlich besseres Torverhältnis um 28 respektive 38 Treffer. Der VfB müsste also schon jedes Spiel verlieren und zugleich entweder Augsburg (unter anderem in Dortmund und in Leverkusen) oder Freiburg alle Partien gewinnen, damit es zum Platztausch kommt. Ein höchst unrealistisches Szenario, dem VfB ist Platz sechs praktisch sicher.

16 Punkte Vorsprung auf Eintracht Frankfurt

Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Conference League – womöglich aber auch für mehr: Sollte der nicht unwahrscheinliche Fall eines DFB-Pokal-Siegs von Bayer Leverkusen eintreten, nimmt der Sechste an der Europa League teil. Die Werkself kann schließlich mit dem Europa-League-Startplatz für den Pokalsieger nichts anfangen, da sie bereits sicher für die Champions League qualifiziert ist. Die Regel, dass der unterlegene Pokalfinalist dann den Europa-Platz erhält, gilt schon länger nicht mehr. Stattdessen wird der Nachrücker über die Bundesliga-Tabelle bestimmt.

Auf solche Rechenspiele blickt man rund um den VfB aber ohnehin nicht: Bei 16 Punkten Vorsprung auf den Sechsten Eintracht Frankfurt ist selbst Platz fünf und damit die sichere Teilnahme an der Europa League den Stuttgartern kaum noch zu nehmen. Am Saisonziel gibt es deshalb keine Zweifel: Angesichts von sieben Punkten Abstand zu RB Leipzig und Platz fünf ist die Qualifikation für die Champions League zum Greifen nah. Sie würde die Rückkehr nach Europa fraglos vergolden.