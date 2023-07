1 Hat seit vergangenem Sommer beim Frauenteam des VfB das sportliche Sagen: Trainer Heiko Gerber Foto: Baumann

Das Frauenteam des VfB startet an diesem Mittwoch mit zahlreichen Neuzugängen in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison. Zwei neue Mitglieder des Trainerstabs haben eine Vergangenheit bei den Stuttgarter Kickers.















Das Ziel ist klar definiert: Das Frauenteam des VfB Stuttgart will in der anstehenden Saison den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, den man in der vergangenen Spielzeit durch den zweiten Platz in der Oberliga verpasst hatte. Entsprechend viel hat sich in der Sommerpause personell getan: Gleich sieben Neuzugänge wird Trainer Heiko Gerber an diesem Mittwoch begrüßen, wenn ab 19 Uhr das öffentliche Auftakttraining an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim ansteht.

Die prominenteste Spielerin ist dabei fraglos Jana Beuschlein, die vom Bundesligisten 1. FC Köln an den Neckar gewechselt ist – ein klares Zeichen für die Stuttgarter Ambitionen. Aber auch viele andere Neuverpflichtungen haben in der Vorsaison in der Regionalliga gespielt, in die der VfB aufsteigen will: Torhüterin Laura Bozenhardt und Abwehrspielerin Laureta Temaj (beide SV Alberweiler), die Offensivspielerinnen Jana Spengler und Leonie Kopp (beide VfL Herrenberg) sowie Mittelfeldspielerin Joy Castor (SV Hegnach) – deren Zwillingsschwester Gillian Castor übrigens bereits beim VfB spielt. Zudem kommt Torhüterin Hannah Keller vom Oberliga-Konkurrenten SV Deggenhausertal.

Zwei neue Trainer mit Kickers-Vergangenheit

Auch im Stuttgarter Trainerstab hat sich einiges getan. Desmond Thompson ist ab sofort für die Athletik zuständig – und das im gesamten Frauenfußballbereich des Vereins, also auch beim zweiten Frauenteam und bei der U 17. Zuvor war der US-Amerikaner unter anderem bei den Stuttgarter Kickers tätig. Die Torhüterinnen werden künftig von Marc Stütz trainiert, der zuvor Torwarttrainer beim PSV Stuttgart war und in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers spielte.

Das erste Testspiel absolvieren die VfB-Frauen am kommenden Sonntag in Schramberg gegen die SGM Sulgen/Hardt aus der Regionenliga. Die Trainingseinheiten werden wie zuletzt auch wechselweise in Obertürkheim und beim VfB-Clubzentrum in Bad Cannstatt stattfinden. Knapp acht Wochen bleiben, ehe am ersten September-Wochenende die Oberliga-Saison beginnt – in die der VfB als Favorit geht.