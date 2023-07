1 Neuer starker Mann bei den Frauen des VfB: Sascha Glass (re.), neben Vorstandschef Alexander Wehrle Foto: VfB Stuttgart

Klassische Sportdirektoren sieht man in der vierten Liga des Frauenfußballs eher selten. Der VfB Stuttgart hat nun aber einen ebensolchen verpflichtet: Sascha Glass soll helfen, den ersehnten Aufstieg in die dritte Liga zu bewerkstelligen und den Frauen- und Mädchenfußball beim VfB insgesamt voranzubringen. Der 50-Jährige wird künftig in enger Zusammenarbeit mit Vorstandschef Alexander Wehrle, Cheftrainer Heiko Gerber und Teammanagerin Lisa Lang für die Kaderzusammenstellung, Nachwuchskoordination sowie für das Scouting zuständig sein, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Glass bringt reichlich Erfahrung im Frauenfußball mit. Zuletzt trainierte er drei Jahre lang das Frauenteam des 1. FC Köln, mit dem er in die Bundesliga aufstieg. Im März wurde er nach einer langen Sieglos-Serie entlassen. Zuvor war Glass beim SC Sand, VfL Wolfsburg und 1. FFC Frankfurt als Coach tätig. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den VfB auf langfristige Sicht in die Bundesliga zu führen,“ wird Glass in einer Mitteilung zitiert. Wehrle lobte den neuen Sportdirektor als erfahrenen Netzwerker. „Mit ihm haben wir einen echten Experten im Mädchen- und Frauenfußball dazugewonnen.“

Die Frauen des VfB starten am 12. Juli in die neue Oberligasaison. Trainiert wird sie weiterhin von Ex-Profi Heiko Gerber. Der Vertrag mit dem 50-Jährigen wurde verlängert.