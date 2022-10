11 Kapitän Wataru Endo kann es nicht fassen: Der VfB Stuttgart wartet seit seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis. In unserer Bildergalerie zeigen wir die statistischen Horrorzahlen der Weiß-Roten nach dem neunten Spieltag. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Team von Pellegrino Matarazzo steckt tief in der Krise. Und der Blick in die Daten zeigt, dass sich der Negativlauf des VfB mit mehreren Statistiken untermauern lässt.















Die Sieglos-Serie des VfB Stuttgart wird immer länger: Nach der Niederlage gegen Union Berlin (0:1) am Sonntagabend sind die Weiß-Roten auch nach dem neunten Spieltag weiter ohne Dreier – als inzwischen einzige Mannschaft im deutschen Profifußball. Nie zuvor in seiner Vereinsgeschichte blieb der VfB zu Beginn einer Bundesliga-Saison auch nur ansatzweise so lange ohne Erfolg.

Es ist nicht die einzige unschöne Zahl. Im Gegenteil: Der Stuttgarter Abwärtstrend lässt sich an einer ganzen Reihe von Kennziffern festmachen. Ein Beispiel: Die Niederlage gegen Union war das nun schon das 26. Heimspiel in Folge, in dem die Stuttgarter nicht zu Null spielten. In unserer Bildergalerie haben wir weitere Zahlen und Fakten rund um den VfB nach dem neunten Spieltag aufgelistet. Klicken Sie sich durch!