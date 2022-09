7 Auch Maskottchen Fritzle durfte mit dem VfB-Team mit auf den Wasen. Foto: Baumann

Die Nationalspieler kehren in diesen Tagen nach und nach von ihren Länderspielreisen zurück. All jene Profis des VfB Stuttgart, die nicht berufen wurden, bereiten schon in den vergangenen Tagen auf das kommende Auswärtsspiel vor. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der VfB beim VfL Wolfsburg.

Zuvor aber hatte der VfB ein Heimspiel – der besonderen Art. Auf dem Cannstatter Volksfest stand am Mittwoch der „VfB-Abend“ auf dem Programm, zu dem der Biersponsor des Clubs (Stuttgarter Hofbräu) in Grandls Festzelt geladen hatte.

Der VfB war mit Mitgliedern verschiedener Gremien vertreten, zudem kam das Bundesligateam, um sich den Fans und Mitgliedern zu zeigen. Zuvor hatte noch eine Trainingseinheit auf dem Programm gestanden. Auch Maskottchen Fritzle war im Festzelt mit dabei. Vereinsmitglieder des VfB bekamen gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ein Bier umsonst.

Die Bilder vom VfB-Besuch auf dem Wasen haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt.

Am Donnerstag (29. September) und am 6. Oktober kommen Mitglieder und Dauerkarteninhaber übrigens ebenfalls in den Genuss von Rabattaktionen bei verschiedenen Schaustellern. Dann ist jeweils „VfB-Wasentag“.