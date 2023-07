Trainingsauftakt beim VfB Stuttgart Terrorabwehr-Baumaßnahmen behindern Anfahrt

Der VfB startet an diesem Donnerstag in den Trainingsbetrieb. Lediglich 1000 Fans dürfen dem auf Trainingsplatz eins beiwohnen. Diejenigen müssen sich auf gehörige Behinderungen bei der An- und Abreise einstellen.