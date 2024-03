VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: Warum der VfB auf Königsklassen-Kurs bleibt

13 Jubel hoch zwei: die VfB-Torschützen Serhou Guirassy (links) und Josha Vagnoman feiern den Erfolg. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Die Stuttgarter präsentieren sich beim 3:2-Sieg in Wolfsburg reif und lassen sich auch nach dem Anschlusstreffer in der Endphase der Partie nicht aus dem Tritt bringen.











Trainer Sebastian Hoeneß hat den rechten Arm in die Luft gestreckt – als Zeichen des Triumphs. Mit 3:2 (1:0) gewann der VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg und musste am Ende noch zittern, ehe der nächste Erfolg in der VW-Stadt eingefahren war. 16 Siege sind es nun schon in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga. Damit rückt die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb immer näher. Und sogar der Traum von der Champions League kann Realität werden. Die vielen mitgereisten VfB-Fans präsentierten sich in Niedersachsen jedenfalls schon mal in Königsklassen-Stimmung und feierten ihre Lieblinge ausgiebig.