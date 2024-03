VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg: „Unter dem Strich geht der Sieg völlig in Ordnung“

„Unter dem Strich geht der Sieg völlig in Ordnung“

13 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (li.) und Wolfsburg-Coach Niko Kovac im Gespräch. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der Partie. Foto: imago/regios24

Nach dem 3:2-Erfolg des VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Der VfB Stuttgart ist nach dem 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg weiter auf Europapokal-Kurs. Wir haben nach der Partie die Stimmen der Spieler und Verantwortlichen gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir sind richtig stolz. Ich hatte sehr großen Respekt vor dem VfL. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten Kontrolle. Es war eine gute Mischung aus Kurzpassspiel und den Gegner rausziehen, dann aber auch drüber spielen. Im Laufe der ersten Halbzeit hat das Anlaufen nicht mehr zu hundert Prozent gepasst. Die Reaktion auf das 1:1 war stark, das sind spielentscheidende Momente. Wir haben bis zum Schluss gefightet und überragend gemeinsam verteidigt.“

Wolfsburg-Coach Niko Kovac: In der ersten Hälfte hatten wir Probleme im Anlaufverhalten. Wenn wir das 1:1 ein bisschen länger gehalten hätten, hätten wir das Publikum wahrscheinlich auf unsere Seite gezogen. Das dritte Tor hat der VfB sehr gut herausgespielt und die Seite verlagert. Unter dem Strich geht der Sieg völlig in Ordnung. Heute hatte ich nicht das Gefühl, dass uns noch das 3:3 gelingt.“

VfB-Kapitän Waldemar Anton: „Es war eine sehr wilde Schlussphase, in der wir uns mit allem, was wir hatten, in die Bälle reingeschmissen haben. Unsere Leistung war definitiv besser als letzte Woche. Die Mentalität hat gestimmt, wir hatten Aktionen nach vorne und Torchancen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es gab kaum Atempausen und ein paar kleinere Phasen, in denen Wolfsburg hoch angelaufen und zu Chancen gekommen ist. Es war aber beeindruckend zu sehen, mit welchem Selbstbewusstsein unsere Spieler ihre Aufgabe erledigt haben. Es war ein verdienter Sieg.“