Versammlung in Leinfelden-Echterdingen: Ein Pfarrer, ein Unternehmer und die Jugend sprechen über Demokratie

Versammlung in Leinfelden-Echterdingen

1 Annette Preuninger-Klaffke und Joel Jetter organisieren am Sonntag, 5. Mai, die erste Versammlung zur Stärkung der Demokratie in Leinfelden-Echterdingen. Foto: Natalie Kanter/Natalie Kanter

Am Sonntag, 5. Mai, steht die erste Versammlung zur Stärkung der Demokratie in Leinfelden-Echterdingen an. Nun ist der Programmablauf festgezurrt.











Link kopiert

Annette Preuninger-Klaffke und Joel Jetter organisieren am Sonntag, 5. Mai, von 14 Uhr an, die erste Versammlung zur Stärkung der Demokratie in Leinfelden-Echterdingen. Unter der Überschrift „Die Demokratie ist unser höchstes Gut. Lasst sie uns gemeinsam schützen“, wollen die beiden möglichst viele und möglichst unterschiedliche Menschen auf dem Leinfelder Rathausplatz zusammenholen. Mittlerweile haben sie auch den Programmablauf für die Veranstaltung festgezurrt.