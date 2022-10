Verkehrsunfall in Esslingen

4 Die L 1150 musste zeitweise voll gesperrt werden. Foto: SDMG/Kohls

Eine Fahrradfahrerin stürzt am Sonntagabend auf der L 1150 zwischen dem Esslinger Stadtteil Oberhof und Oberesslingen und prallt gegen ein Auto.















Link kopiert

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich eine 33-jährige Radfahrerin am Sonntagabend auf der L 1150 zwischen dem Esslinger Stadtteil Oberhof und Oberesslingen leichte Verletzungen zugezogen.

Rettungsdienst bringt Radlerin in ein Krankenhaus

Nach Angaben der Polizei war die 33-Jährige gegen 17.30 Uhr in Richtung Oberesslingen unterwegs, als sie in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Dort stürzte sie, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte die 33-Jährige in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro.