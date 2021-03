Endspurt in der Geiselbachstraße

Verkehrspolitik in Esslingen

9 Seit Ende März 2020 ist die Geiselbachstraße in Esslingen aufgrund der Kanalsanierung beidseitig für den Verkehr gesperrt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Geiselbachstraße ist die Hauptverkehrsader zwischen der Esslinger Innenstadt und den Stadtteilen Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und Neckarhalde. Wegen der Sanierung des Kanals war diese Ader gekappt worden. Doch ein Ende der Sperrung ist in Sicht: Ab Ende Juni soll der Verkehr laut Stadt wieder rollen.

Esslingen - Es war eine schwierige Wegstrecke mit Umwegen und Umleitungen gewesen. Doch nun setzen die Verantwortlichen zum Endspurt an: Nach Angaben der Stadt Esslingen befinden sich die Bauarbeiten in der Geiselbachstraße auf der Zielgeraden, und die Verkehrsfreigabe soll Ende Juni erfolgen. Im Zuge der Sanierung müssten noch 30 Meter des Geiselbachkanals neu gebaut werden, teilt Michael Botsch vom städtischen Pressereferat mit. Der geplante Gesamtkostenrahmen für die Baumaßnahme in Höhe von etwa 10,3 Millionen Euro werde nach aktuellem Stand um wenige Prozentpunkte überschritten.