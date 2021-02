10 Die Einfahrt in die Ritterstraße in Esslingen ist nur Fahrzeugen mit einer Ausnahmegenehmigung gestattet. Foto: Roberto Bulgrin

Zankapfel Ritterstraße. Ihre Umwandlung in eine Fußgängerzone Anfang Februar sorgte für Diskussionen. Und auch Anwohner, Anlieger und Verkehrsteilnehmer sind verunsichert: Sie fragen sich, ob und wann das Fahren dort noch erlaubt ist. Die Stadt Esslingen klärt auf: Eine Durchfahrt ist nur mit Genehmigung möglich.

Esslingen - Was darf ich? Und was darf ich nicht? Anwohner, Anlieger und Verkehrsteilnehmer sind verunsichert. Seit der Umwandlung der Ritterstraße in Esslingen in eine Fußgängerzone wissen viele nicht, was Autofahrern noch erlaubt ist. Roland Karpentier, der städtische Pressesprecher, teilt nach Rücksprache mit den in den technischen Ämtern und dem Ordnungsamt zuständigen Mitarbeitern ganz klar mit: „Das Befahren ist nur mit einer gültigen Ausnahmegenehmigung möglich.“