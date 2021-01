11 Die versenkbaren Poller in der Ritterstraße auf Höhe des Technischen Rathauses werden im Frühjahr in Betreib genommen. Sie dienen dem Terrorschutz, sollen aber auch Durchfahrten verhindern. Foto: Ines Rudel

Die Ritterstraße in Esslingen wird zur Fußgängerzone. Die vorbereitenden Arbeiten werden in dieser Woche größtenteils abgeschlossen, und ab Anfang Februar sollen die Kontrollen beginnen. Im Mobilitätsausschuss des Gemeinderates wurde das weitere Vorgehen in diesem umstrittenen, viel kritisierten Projekt vorgestellt.

Esslingen - Um die Ritterstraße in Esslingen und ihre Umwandlung in eine Fußgängerzone wurde mancher Streit mit Anwohnern, Anliegern, Einzelhandel, Geschäftsleuten und Verkehrsteilnehmern ausgefochten. In einer Art Tafelrunde am runden Tisch sollen nun die Wogen geglättet und Ideen für die Neugestaltung eingebracht werden können. Unabhängig davon setzt die Stadt ihre Pläne weiter um. Noch in dieser Woche werden die baulichen Vorarbeiten beendet und die Verkehrsschilder angebracht, erklärte Ruth Clemens-Martin vom Stadtplanungsamt im Mobilitätsausschuss des Gemeinderates am Montag. Anfang Februar werden dann die Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst beginnen. Die versenkbaren Poller aber sollen erst im Frühjahr zum Einsatz kommen.

Kontrollen ab Anfang Februar

In der Ritterstraße wurde in den letzten Wochen kräftig gebaggert. Aber wohl nicht kräftig genug. Denn ursprünglich sollten die vorbereitenden Baumaßnahmen in der Straße mit Amtsgericht, Technischem Rathaus und Württembergischer Landesbühne zu Jahresanfang abgeschlossen sein, doch tatsächlich werden sie sich bis Ende Januar hinziehen. Als Gründe für die Verschiebungen im Zeitplan nannte Ruth Clemens-Martin im Mobilitätsausschuss Corona-bedingte Verzögerungen, schlechte Witterungsbedingungen, auch durch den Wintereinbruch, und einen bislang unbekannten Schacht im Untergrund. Ganz werden die etwa 250 000 Euro teuren Arbeiten auch in dieser Woche nicht beendet werden. Einige Restmaßnahmen seien weiterhin nötig, so die Stadtplanerin. Aber die Nutzung der Ritterstraße als Fußgängerzone wird nach ihren Worten Anfang Februar beginnen. Und: „Verkehrskontrollen werden in den ersten Wochen die Verkehrssicherheit sicherstellen und Rückstauungen auf die Maillekreuzung verhindern, bis sich alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer an die neue Fußgängerzone gewöhnt haben.“ Zunächst würde es freundliche Belehrungen und Ermahnungen geben, zudem sei ein Flyer mit erklärenden Hinweisen in Arbeit.

Netz aus Fußgängerzonen

Durch die Nutzung der Ritterstraße als Fußgängerzone erhofft sich die Stadt nach den Worten von OB Jürgen Zieger eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der östlichen City, ein Ende des Parksuchverkehrs, eine Anbindung an die westliche Altstadt und die Schaffung eines attraktiven, zusammenhängende Quartiers. Auf eine Vereinheitlichung und Vereinfachung des Planungskonzepts verweist auch Ruth Clemens-Martin. In einem verbundenen Netz aus Fußgängerzonen von der Ritter- und der Küferstraße über die Fischbrunnenstraße, die Innere Brücke und die Pliensaustraße bis hin zum Unteren und Oberen Metzgerbach wird eine Durchfahrt nur Berechtigten während der Lieferzeiten von 6 bis 11 Uhr und von 19 bis 22 Uhr gestattet. Radler dürfen die Fußgängerzonen weiterhin befahren, doch für den motorisierten Verkehr sind sie ohne Sondergenehmigung gesperrt.

Poller starten im Frühjahr

Die Durchfahrt wird auch durch zwei versenkbare Poller beim Technischen Rathaus verhindert, die ihren Dienst Ende März bis Anfang April aufnehmen sollen. Bei ihrer Aufstellung gibt es ebenfalls Verzögerungen. Die Installation, so erläutert Ruth Clemens-Martin, sei eine „hochkomplexe Angelegenheit“. Die Poller würden auch dem Terrorschutz dienen, darum müsse etwa der Datenschutz abgeklärt, die Steuerungsfähigkeit gesichert, Reparaturanfälligkeit minimiert und Funktionalität gewährleistet werden. Und es gibt weitere Änderungen im Verkehrsfluss: Die Milchstraße zwischen Hafenmarkt und Strohstraße werde künftig beidseitig befahrbar sein. Der Wegfall von Stellplätzen in der Ritter- und der Milchstraße werde durch die Schaffung von Bewohnerparkplätzen in der Obertorstraße zwischen Altstadtring und Katharinenstraße aufgefangen, so die Stadtplanerin.

Ideen zur Umgestaltung

Die aus ihrer Sicht spartanische Art der Gestaltung der Ritterstraße hatte auch beim Einzelhandel und der City-Initiativefür Kritik gesorgt. Die Geschäftsleute hätten sich eine optisch ansprechendere Umwandlung in eine Fußgängerzone gewünscht. Auch hier war die Stadtverwaltung um Schadensbegrenzung bemüht. Noch im laufenden Monat werde ein Landschaftsarchitekturbüro mit einem Vorentwurf zur Freiflächenplanung beauftragt. Liegt dieser Vorschlag vor, soll es im Juli ein Bürgerbeteiligungsverfahren geben. Und die Nutzung der Ritterstraße als Fußgängerzone erfolge zunächst probeweise für sechs Monate. Ende 2021 werde der Gemeinderat darüber entscheiden, ob die Fußgängerzone beibehalten werde. Doch schon während der Erprobungsphase ist laut Ruth Clemens-Martin eine Arbeitsgruppe im Einsatz, der auch der Bürgerausschuss Innenstadt, der Stadtseniorenrat, Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST), der Jugendgemeinderat, der Stadtjugendring, das Citymanagement und die Stadtverwaltung angehören. In regelmäßigen Treffen wurden bereits Ideen wie die Schaffung von Spielflächen, eine neue mobile Bestuhlung, die Abhaltung kleiner Märkte, die Nutzung als Kulturmeile oder Außenbewirtung gesammelt. Anregungen, die im April umgesetzt werden sollen. Ruth Clemens-Martin: „Ziel ist es, den Einzelhandel mit ins Boot zu holen.“

Weitere Informationen

Ideen und Vorschläge zur Umgestaltung der Ritterstraße können unter ritterstraße@esslingen.de eingereicht werden. Weitere Informationen zu relevanten Baustellen in der Neckarstadt stehen unter https://baustellen.esslingen.de .