Verkehr auf den Fildern: FDP: Hermann verzögert B27-Ausbau

1 An dieser Stelle auf der Gemarkung von Leinfelden-Echterdingen soll die B 27 sechsspurig werden. Foto: Lena Hummel

Weil sich der Verkehr auf der B27 zwischen Aichtal und der A 8 immer wieder staut, ist der sechsspurige Ausbau längst beschlossen. Doch das Projekt geht nicht voran. Die FDP sieht die Schuld auch bei dem grünen Verkehrsminister.











Morgens 8 Uhr, Leinfelden-Echterdingen: Dennis Birnstock, FDP-Landtagsabgeordneter und Filderstädter Stadtrat, und Christian Jung, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, haben ganz bewusst zu früher Stunde zu einem Treffen in die Bernhäuser Straße auf dem Tunnel der B 27 eingeladen, um über den längst beschlossenen und von der FDP befürworteten Ausbau der Bundesstraße zu sprechen. Während die Spuren Richtung Stuttgart an diesem Morgen zwar gut befahren sind, der Verkehr aber fließt, sieht es an anderen Tagen ganz anders aus.